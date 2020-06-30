с чего всё началось

29 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8% с 5%.

Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП России до 5,8%

Общество Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. 1

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 561

Политика Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. 390

Общество В России выявили свыше 100 штаммов коронавируса В пресс-службе Роспотребнадзора 30 июня сообщили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал более 100 штаммов коронавируса на территории России.

Игры В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры 29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле. 11

Общество В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 447

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 111

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 225

Общество Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.

Общество Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам Александр Федосеев из Петербурга 29 июня рассказал, как получил сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. 25