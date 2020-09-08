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ТАСС
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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Газета.Ru

Fitch улучшил прогноз для ВВП России в 2020 году

Газета.Ru09:17
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Lenta.ru

Определено будущее рубля

Lenta.ru08:43

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Российская газета08:48
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM05:34
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Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
Интерфакс09:10
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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США вновь призвали ФРГ отказаться от проекта «Северный поток-2»

Отказаться от участия в проекте «Северный поток-2» призвал власти ФРГ официальный представитель американского дипломатического ведомства Морган Ортагус 8 сентября, на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна08:52
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