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ТАСС
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.В источнике
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Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03
Газета.Ru

Fitch улучшил прогноз для ВВП России в 2020 году

Газета.Ru09:17
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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РИА Новости08:17

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Военное дело6 сентября в 05:53
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

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Новые автомобили09:07
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РИА Новости09:40
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РИА Новости08:35

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РИА Новости09:10