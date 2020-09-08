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ТАСС
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.В источнике
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Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03

В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли

За последние 24 часа на территории Алтайского края еще у 60 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 67 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли
Kursk.com01:40
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Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

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РЕН ТВ09:17
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

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Интерфакс08:48
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В Саратове вынесен приговор сожителям - 34-летнему мужчине и 44-летней женщине - которые совершали насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в том числе с собственным ребенком.
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

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Интерфакс10:37
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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