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ТАСС
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57

Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы

Москва, 8 сентября 2020, 14:51 — REGNUM Приговорённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова увезли из здания Пресненского районного суда Москвы в СИЗО, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы
REGNUM07:51
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Назван упущенный адвокатом Ефремова способ избежать колонии

Добровинский отметил, что у Эльмана Пашаева была возможность спасти актера от колонии, но он ее упустил — шанс на условный срок Ефремову могли бы дать признание вины и подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии.
Lenta.ru08:39
7

Тревел-шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

"Бюллетень кинопрокатчика" уточняет, что при бюджете 160 млн руб. создатели надеются собрать в прокате 400 млн руб. "История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных тревел-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", — объявила Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.
РБК09:54
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Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости08:17

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Средняя зарплата в Роскосмосе упала в шесть раз за год

В документе указывается, что средняя зарплата сотрудников Роскосмоса и организаций госкорпорации по итогам 2019 года составила 62,3 тысячи руб. При этом в отчете за 2018 год сообщается, что сотруднику центрального аппарата компании в то время платили в среднем 396 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru09:00
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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