Тревел-шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

"Бюллетень кинопрокатчика" уточняет, что при бюджете 160 млн руб. создатели надеются собрать в прокате 400 млн руб. "История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных тревел-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад", — объявила Крапивина, выступая на очной защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино.