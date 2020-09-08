Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Fitch улучшило прогноз по падению экономики России на 2020 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год до 4,9% с предыдущей оценки 5,8%, говорится в релизе агентства.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
Подробнее о событии
RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
1

Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины ее коллеги

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры, заявил в интервью российским телеканалам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости10:22

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
926

В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Кibris.
Интерфакс10:37
28

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35

Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Lenta.ru09:54
9