Fitch улучшило прогноз по падению экономики России на 2020 год
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год до 4,9% с предыдущей оценки 5,8%, говорится в релизе агентства.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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