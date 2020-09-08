Fitch улучшило прогноз падения мирового ВВП на 2020 год
Прогноз динамики мирового внутреннего валового продукта (ВВП) на 2020 год улучшило рейтинговое агентство Fitch. Информация об этом размещена 8 сентября в сентябрьском номере издания Global Economic Outlook.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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