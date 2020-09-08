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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Fitch улучшило прогноз падения мирового ВВП на 2020 год

Прогноз динамики мирового внутреннего валового продукта (ВВП) на 2020 год улучшило рейтинговое агентство Fitch. Информация об этом размещена 8 сентября в сентябрьском номере издания Global Economic Outlook.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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Forbes

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