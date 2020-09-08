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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Fitch улучшило прогноз падения мирового ВВП на 2020 год

Прогноз динамики мирового внутреннего валового продукта (ВВП) на 2020 год улучшило рейтинговое агентство Fitch. Информация об этом размещена 8 сентября в сентябрьском номере издания Global Economic Outlook.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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Fitch улучшило краткосрочные ожидания по рынку фосфатов, ухудшило прогноз по азотным удобрениям

Финмаркет01:42
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Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

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Интерфаксвчера в 05:03
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РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБКвчера в 07:52

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
REGNUM03:35
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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