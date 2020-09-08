Экономика
Rambler News ServiceFitch улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5,8% до 4,9%, говорится в отчете агентства.
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Политика
Лукашенко даст интервью российским СМИ
Rambler News Service 04:37
Кино
Режиссёр фильма «Миссия невыполнима-7» показал опасный трюк Тома Круза
В Сети было опубликовано видео, демонстрирующее выполняемый актёром Томом Крузом трюк.
Discover24 05:03
Политика
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 03:12
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ 12:35
Происшествия
Состояние здоровья Ефремова позволяет ему отбывать наказание в колонии
Говорит Москва 14:30
Происшествия
Трое петербуржцев пострадали в ДТП в Купчино
В результате аварии оказалось несколько пострадавших, среди которых водитель «Рено Дастер», а также две его пассажирки, женщины шести девяти и шестидесяти семи лет.
ToDay News Ufa 13:58
Футбол
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Москва, 8 сентября 2020, 21:50 — REGNUM «Рома» ведет работу по трансферту нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
REGNUM 14:50
Шоу-бизнес
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Сама Фроловцева сообщила, что смерть Клюева стала для нее сильным ударом.
Evo-rus.com 06 сентября в 03:06
Футбол
Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче
Во время перерыва на игры сборных команды Российской Премьер-Лиги по футболу проводят контрольные поединки Одним из таких сражений стала встреча между профессиональным футбольным клубом "ЦСКА" и тульским "Арсеналом".
Честный рейтинг букмекеров 12:22
Политика
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 14:58
Игры
Польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн
Польские разработчики CD Projekt RED вложили в создание игры Cyberpunk 2077 более $120 млн за 2020 год.
News.ru 05 сентября в 16:52
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
Политика
Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новости 15:20
Шоу-бизнес
Кокорин отреагировал на приговор Ефремову
Нева Спорт 10:12
Наука
Ученые нашли дублирования в научной публикации о российской вакцине
Международная группа ученых выступила с критикой научной статьи об испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Znak.com 07:49
Политика
Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
Федеральная врачебная палата ФРГ прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.
RT на русском вчера в 08:06
Общество
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru 15:33
Экономика
Костин указал на отказ госструктур привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты
Государственные структуры отказываются привлекать средства частных инвесторов в инфраструктурные проекты.
Rambler News Service 13:06
Гаджеты
Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны
Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT.
Astera 02:28
Шоу-бизнес
Бородина обвинила жениха Азизы в измене с молодой участницей «Дома-2»
Бородина отметила разницу в возрасте между участниками и назвала бизнесмена "кобелём". Певица Азиза уже проинформирована о произошедшем.
CT news 13:42
Общество
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
Сообщество 1ADAT выступает с резкой критикой властей региона, публикуя посты о похищениях и задержаниях местных жителей и о роскошной жизни высших чиновников.
Коммерсантъ 08:26
Здоровье
ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения
ООН представила статистику, по которой к концу 2020 года с проблемой голода столкнутся около 130 млн человек.
Topdaynews.ru 15:53
Происшествия
В доме Валентины Легкоступовой нашли тела двух женщин
В доме на юго-востоке Москвы, где до последних дней жила певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела матери и дочери 58 и 93 лет от роду.
Вести.Ru 11:31
Общество
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс 08:48
Общество
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Власти Турции решили сделать обязательным ношение масок в общественных местах на территории всей страны, следует из сообщения на сайте турецкого МВД.
Ведомости 15:19
Здоровье
Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области
131 ребенок пострадал от инфекционной вспышки в средней школе в поселке Шимск в Новгородской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
Интерфакс 15:51
Экономика
В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%.
Коммерсантъ 01:33