Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5,8% до 4,9%, говорится в отчете агентства.

Fitch улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году

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