Fitch улучшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Как ранее передавало ИА REGNUM, Fitch улучшило свой прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Согласно последней оценке агентства, экономика страны по итогам года снизится на 4,9%, а не на 5,8%, как прогнозировалось ранее.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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