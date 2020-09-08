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REGNUM
REGNUM

Fitch улучшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Как ранее передавало ИА REGNUM, Fitch улучшило свой прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Согласно последней оценке агентства, экономика страны по итогам года снизится на 4,9%, а не на 5,8%, как прогнозировалось ранее.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
Подробнее о событии
RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них
РИА Новости11:14
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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В Минске начались задержания участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости13:12

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы

Москва и Минск до конца сентября проработают новые условия переброски нефтепотоков Белоруссии из портов Литвы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Минэнерго России Александра Новака.
Моя Москва.онлайн13:30
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Глава ВТБ предложил ввести отрицательный НДФЛ в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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