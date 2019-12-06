с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.

Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Происшествия SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Общество Ангела Меркель впервые посетила Освенцим Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.