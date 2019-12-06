Экономика

ПРАЙМПРАЙМFitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе
 агентства Global Economic Outlook.
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