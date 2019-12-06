с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.

Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

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Кино «Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.