Экономика
ВедомостиFitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового ВВП из-за коронавируса
Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции. ВВП сократится на 3,9%, говорится в новом глобальном экономическом прогнозе агентства.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства происходящее названо «беспрецедентной рецессией».РБКвчера в 12:02
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Fitch предупредило о рецессии невиданной глубины из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 10:59
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Газета.Ru 02:52
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
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На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
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РБК вчера в 16:07
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ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
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Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля
В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета.
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Общество
В России могут ввести штрафы за автохлам и сосульки на крышах
Новые штрафы за брошенные во дворе и на улицах автомобили и сосульки на крышах могут включить в Кодекс об административных правонарушениях.
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Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
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«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
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Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
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Политика
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«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Депутаты предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в кабмин законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными информационными сервисами» в период режима повышенной готовности или ЧС.
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