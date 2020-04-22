с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции. ВВП сократится на 3,9%, говорится в новом глобальном экономическом прогнозе агентства.

Происшествия В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. 62

Политика Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. 311

Футбол «Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом Стадион "Открытие Арена", на котором свои домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит московский "Спартак", может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом.

Армия и оружие ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 4K

Экономика ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. 1,5K

Общество Белоруссия планирует отказаться от российской гречки Отказаться от импорта российской гречки планирует Белоруссия до конца 2020 года, 22 апреля сообщил Минсельхоз республики. 98

Общество Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета. 34

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 583

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 12K

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.

Общество В России могут ввести штрафы за автохлам и сосульки на крышах Новые штрафы за брошенные во дворе и на улицах автомобили и сосульки на крышах могут включить в Кодекс об административных правонарушениях.

Авто Новый Opel Mokka станет полностью электрическим Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.

Хоккей Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.

Политика Украина ликвидирует «Укроборонпром» «Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь. 1