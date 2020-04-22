Экономика

ВедомостиВедомостиFitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового ВВП из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции. ВВП сократится на 3,9%, говорится в новом глобальном экономическом прогнозе агентства.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения глобального ВВП в 2020 году до 3,9%, что вдвое ниже ранее прогнозируемых 1,9%. В сообщении агентства
 происходящее названо «беспрецедентной рецессией».
РБКвчера в 12:02

Подробнее о событии

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%

Эхо Москвывчера в 17:00

Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии»

РБКвчера в 12:02

Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

ТАССвчера в 10:24

Fitch предупредило о рецессии невиданной глубины из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 10:59

Fitch спрогнозировало снижение мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

Известиявчера в 11:08

Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

Интерфаксвчера в 10:40

Fitch прогнозирует падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
62
Политика

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости вчера в 02:33
311
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
5
Общество

Власти анонсировали очередную масштабную дезинфекцию в Москве

В Москве в пятницу, 24 апреля, состоится очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств.
Известия 02:12
4
Здоровье

Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия.
Известия 03:04
3
Общество

Крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи

Крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 02:48
2
Футбол

«Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом

Стадион "Открытие Арена", на котором свои домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит московский "Спартак", может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 02:52
Армия и оружие

ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4K
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
27
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,5K
Авто

Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta

На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor вчера в 15:11
30
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
245
Экономика

ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева

Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
1,5K
Шоу-бизнес

Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США

Live24 вчера в 10:38
102
Общество

Белоруссия планирует отказаться от российской гречки

Отказаться от импорта российской гречки планирует Белоруссия до конца 2020 года, 22 апреля сообщил Минсельхоз республики.
ИА Красная Весна вчера в 14:40
98
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
421
Общество

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля

В Новосибирске планируют завершить отопительный сезон 23 апреля, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на сайте муниципалитета.
АиФ Новосибирск 01:12
34
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21 апреля в 18:57
16
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
895
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
583
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 21 апреля в 16:33
12K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
6
Общество

В России могут ввести штрафы за автохлам и сосульки на крышах

Новые штрафы за брошенные во дворе и на улицах автомобили и сосульки на крышах могут включить в Кодекс об административных правонарушениях.
Комсомольская правда 03:04
Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Технологии

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
8
Хоккей

Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах

Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
1
Политика

Депутаты предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в кабмин законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными информационными сервисами» в период режима повышенной готовности или ЧС.
BFM.ru 02:51
393
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное