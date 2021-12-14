Запуск газопровода "Северный поток 2" и рост поставок из России могли бы привести к снижению цен на газ в Европе, сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа", - сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в здание российского дипведомства для встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, передает корреспондент ТАСС.