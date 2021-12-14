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Fitch: запуск «Северного потока-2» и рост поставок из России могли бы снизить цены на газ

Запуск газопровода "Северный поток 2" и рост поставок из России могли бы привести к снижению цен на газ в Европе, сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
ПРАЙМ
По словам Маринченко, на цены, скорее всего, влияет неблагоприятный новостной фон по поводу сроков запуска «Северного потока — 2».
RT на русском
Стоимость сырья на европейском рынке впервые за два месяца превысила
 отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров.
Политика Сегодня
По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа.
Lenta.ru

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