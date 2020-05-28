Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC. Начало продаж Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC в России запланировано на 16 июня.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России

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