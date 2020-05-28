Гаджеты
iXBT.comФитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC. Начало продаж Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC в России запланировано на 16 июня.
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ЖКХ
Часть Южно-Сахалинска на ночь останется без холодной воды
Часть Южно-Сахалинска на ночь останется без холодной воды.
АСТВ 18:49
Происшествия
На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)
Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.
Амур.инфо 19:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива
«Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.
RT на русском 19:14
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Происшествия
Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья
Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 07:23
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Происшествия
Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Армия и оружие
Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки
Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.
Московский Комсомолец 19:57
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн 17:50
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52