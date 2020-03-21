Коронавирус
РИА НовостиФитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить173
с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.Москва 2411:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Эдуард Каневский назвал фитнес‑клубы самым безопасным местом во время пандемии
Радио 118 марта в 11:12
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Экономика
Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона
Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Происшествия
Челябинские власти рассказали о первом заражённом коронавирусом
Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 18:09 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области житель Миасса прибыл из-за границы через аэропорт Екатеринбурга.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины
Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Энергетика
Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
Политика
В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики
Россия использовала энергетику во враждебных целях.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС
Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Роналдиньо исполнилось 40 лет. Сейчас он находится в СИЗО в Парагвае
В январе 2018 года Роналдиньо завершил карьеру. В настоящее время экс-футболист находится в СИЗО в Парагвае.
Армия и оружие
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В Финляндии от коронавируса умер первый человек
21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Происшествия
Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии
Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»
Происшествия