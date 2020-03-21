Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 2411:14

Подробнее о событии

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры Москвы прекратить пускать посетителей

Известия11:29

Фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы обязали не пускать посетителей

Вечерняя Москва11:27

Эдуард Каневский назвал фитнес‑клубы самым безопасным местом во время пандемии

Радио 118 марта в 11:12

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали закрыть

Взгляд.ру11:18

В Москве закроют фитнес-клубы из-за коронавируса

Lenta.ru11:14

Роспотребнадзор обязал закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве

Москва 2411:14

Роспотребнадзор обязал бассейны, фитнес-центры и аквапарки в Москве не принимать посетителей с 21 марта

Агентство Москва11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Экономика

Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
ТАСС 09:24
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Происшествия

Челябинские власти рассказали о первом заражённом коронавирусом

Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 18:09 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области житель Миасса прибыл из-за границы через аэропорт Екатеринбурга.
REGNUM 11:09
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
REGNUM 11:34
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru 04:49
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:23
Политика

В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики

Россия использовала энергетику во враждебных целях.
РБК 01:09
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
ToDay News Ufa 09:38
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
ФАН 02:51
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Футбол

Роналдиньо исполнилось 40 лет. Сейчас он находится в СИЗО в Парагвае

В январе 2018 года Роналдиньо завершил карьеру. В настоящее время экс-футболист находится в СИЗО в Парагвае.
Sports.ru 07:11
Армия и оружие

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Российская газета 06:35
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

В Финляндии от коронавируса умер первый человек

21 марта в Финляндии скончался первый инфицированный коронавирусом человек.
МонаВиста 11:26
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Здоровье

Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Происшествия

Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии

Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
REGNUM 10:19
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости вчера в 22:49
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное