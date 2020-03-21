с чего всё началось

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

Экономика Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Происшествия Челябинские власти рассказали о первом заражённом коронавирусом Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 18:09 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области житель Миасса прибыл из-за границы через аэропорт Екатеринбурга.

Общество Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.

Экономика Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.

Энергетика В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Происшествия Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Здоровье Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.