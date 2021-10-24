По подсчетам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, отрасль в регионах, где ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса, может потерять порядка 50-200 миллионов долларов в виде убытков из-за снижения количества посетителей.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Телеведущая Ксения Собчак, которая в начале октября попала в смертельное ДТП в Сочи, провела в Италии свадьбу бывшего сенатора и замминистра финансов России Андрея Вавилова с Софи-Антуанетте Делуа — дочкой основательницы мехового дома Юлии Делуа.