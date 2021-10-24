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Фитнес-клубы России попросили арендодателей снизить или отменить плату

Ассоциация операторов фитнес-индустрии выступила с обращением к арендодателям на фоне ограничений работы для компаний отрасли.
Коммерсантъ
Сами фитнес-клубы взамен предлагают обязательство обратиться к главам регионов и правительству России с просьбой освободить от налога на имущество для арендодателей.
Московский Комсомолец
Подписи под ним поставили глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, а также свыше 20 владельцев и руководителей крупнейших сетей и фитнес-клубов.
ТАСС
По подсчетам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, отрасль в регионах, где ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса, может потерять порядка 50-200 миллионов долларов в виде убытков из-за снижения количества посетителей.
Ридус

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