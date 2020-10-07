Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса
В документе отмечается, что организация намерена поспособствовать освобождению от налога на имущество и земельного налога тех арендодателей, которые согласны снизить цену аренды.В источнике
С чего всё началось
Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов
Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателям с предложением, как спасти ситуацию при угрозе разорения из-за эпидемии коронавируса.
РБК22:00
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