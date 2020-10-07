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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса

В документе отмечается, что организация намерена поспособствовать освобождению от налога на имущество и земельного налога тех арендодателей, которые согласны снизить цену аренды.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателям с предложением, как спасти ситуацию при угрозе разорения из-за эпидемии коронавируса.
РБК22:00
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Buybrand.ru

Фитнес-индустрия готовится к новой волне пандемии

Buybrand.ru08:23
ТАСС

Фитнес-клубы в России просят снизить аренду на 50% до конца года из-за пандемии

ТАСС05:01
Ведомости

Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса

Ведомости01:27
Коммерсантъ

Фитнес-клубы предложили арендодателям сделку для снижения налогов

Коммерсантъ02:14
Телеканал 360°

Фитнес-клубы попросили арендодателей сделать скидки, чтобы спасти бизнес в период пандемии

Телеканал 360°01:31
Говорит Москва

Фитнес-клубы предложили арендодателям сделку по снижению налогов

Говорит Москва02:52
РБК

Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов

РБК22:00

МИД России отреагировал на заявление ОЗХО об анализах Навального

Ситуация вокруг госпитализации основателя ФБК Алексея Навального складывается по заранее спланированному сценарию, заявили в министерстве иностранных дел России, комментируя публикацию ОЗХО об обнаружении в анализах Навального схожего с «Новичком» вещества.
Ведомостивчера в 15:49

Трамп поручил рассекретить все документы по делу о «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, в том числе касательно скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон — его соперницы на президентских выборах 2016 года.
RT на русском09:58

Генерал США заявил об угрозе вторжения России на юг Украины

Киев, 6 октября 2020, 12:18 — REGNUM Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что угроза военного вторжения России на юг Украины остается актуальной.
REGNUMвчера в 05:18

В Кремле обосновали невозможность контактов Путина с Тихановской

Как напомнил Песков, она «пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу Белоруссии».
Журналистская правда12:10

После разговора Путина и Алиева в Степанакерте установилась тишина

Наблюдатели связывают «гуманитарную паузу» с первой после возобновления масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта беседой по телефону между Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который состоялся. в среду.
Евразия Daily12:13

На Украине расшифровали «черные ящики» разбившегося Ан-26

Бортовые самописцы разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 расшифрованы, установлена причина нештатной работы двигателя и выявлены грубые ошибки во время выполнения полетов и их организации, сообщил в среду вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.
РИА Новости09:25

«Лейкерс» победили «Майами» в четвертом матче финала НБА

Сегодняшней ночью состоялся четвёртый поединок финальной серии в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит" Сильнейшими оказался коллектив из штата Калифорния.
Честный рейтинг букмекеров05:13

Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с начальником Генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым, который рассказал об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Коммерсантъ05:29