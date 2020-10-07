В Воронежской области возник новый ландшафтный пожар

Ранее в среду в Воронежской области были зафиксированы два новых пожара: в Бобровском районе у поселка Заречный на площади около 7 га и в Новоусманском районе у села Рождественская Хава на площади около 10 га.