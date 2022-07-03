Будьте в Плюсе

Фитнес-сообщество попросило Мишустина о поддержке производителей спортивного оборудования

Как сообщает ТАСС
 со ссылкой на копию документа, в обращении подчеркивается, что российская фитнес-отрасль «целиком зависит от импортных товаров», поэтому отрасль рассчитывает на поддержку государства.
Коммерсантъ
Согласно мониторингу фитнес-сообщества среди руководителей организации в 45 регионах и 1 870 фитнес-клубов в 79 субъектах, 69,3% опрошенных начинают испытывать необходимость в кардиотренажерной линейке и комплектующих для тренажеров.
ТАСС
Также в связи с возросшей стоимостью расходных материалов, "текущие расходы на содержание объектов увеличились в среднем по российской отрасли почти на 20%".
ТАСС
В начале июня представители отрасли сообщили о нехватке тренажеров в фитнес-клубах после того, как иностранные производители либо прекратили поставки в Россию, либо столкнулись с логистическими трудностями.
РБК

Подробнее о событии

Фитнес-сообщество попросило власти помочь производителям тренажеров
РБК01:47
Фитнес-сообщество просит кабмин ввести господдержку для производителей спортоборудования
ТАСС01:08
Самое цитируемое
Фитнес-сообщество просит власти поддержать производителей тренажеров
АБН03:19
Фитнес-сообщество просит кабмин о поддержке поставщиков спортоборудования
Аргументы и Факты02:09
В России фитнес-сообщество сообщило о полной зависимости отрасли от импорта
ИА Красная Весна01:56
Фитнес-сообщество попросило Мишустина о поддержке производителей спортивного оборудования
Коммерсантъ06:58
Фитнес-сообщество просит кабмин ввести господдержку для производителей спортоборудования
Ореанда-Новости01:04

Интересное

Глава МИД Британии Лис Трасс выступила против новых Минских соглашений

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
Известия08:59

В результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина

В результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина.
Известия08:14

Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, обнаружили корреспонденты РИА Новости.
РИА Новости06:47

Представитель МИД Захарова заявила, что при продолжении провокаций Киеву не поздоровится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Белгород.
Lenta.ru07:47

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле

Количество погибших после обстрела Белгорода выросло до четырех человек.
Lenta.ru06:11

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости06:01

Президент Узбекистана сообщил о жертвах в результате беспорядков в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с депутатами парламента Каракалпакстана (северо-запад Узбекистана) и активом республики в воскресенье сказал, что среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов есть жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.
Интерфакс07:54

Электровэны Canoo доставят астронавтов NASA к ракетам

Производитель построит для космического агентства электрические вэны, которые будут доставлять астронавтов к ракетам.
FormaCarвчера в 03:00

Лавров: в Лондоне эксплуатируют продовольственный кризис для внедрения ВМФ в Черное море

В Великобритании ищут предлоги для внедрения королевского военно-морского флота (ВМФ) страны в Черное море.
Lenta.ru08:05

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украине предстоит согласиться на условия России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.
Lenta.ru07:26