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Финансовая газета
Финансовая газета

Fix Price может открыть более 3,8 тысячи магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане

Fix Price видит возможность расширения бизнеса, в рамках которого может открыть более 3,8 тысячи своих магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Такие данные приводятся в инвестиционном меморандуме, подготовленном в преддверии IPO, передает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится
 в сообщении компании.
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