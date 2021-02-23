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ФАН
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Fix Price подтвердила намерение разместить акции на Лондонской бирже

Торговая компания Fix Price подтвердила свои планы провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении ретейлера.В источнике
ФАН
РБК
Моллы.Ru
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Росбалт
ПРАЙМ
С чего всё началось
Ранее в феврале газета Financial Times писала
 со ссылкой на источники, что в ходе IPO ретейлер может привлечь как минимум $1 млрд, а сама компания для IPO может быть оценена в $6 млрд.
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