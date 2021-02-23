Милана Тюльпанова попала в реанимацию после передозировки 20 таблетками снотворного

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, накануне в соцсети появилась информация о том, что бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова оказалась в отделении реанимации после того, как выпила большое количество снотворного.