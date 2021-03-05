Fix Price увеличила размер своего предложения примерно до 2 млрд долларов с 1,5-1,7 млрд долларов из-за высокого спроса, что сделало ее IPO крупнейшим в России с момента введения западных санкций в 2014 году.

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С чего всё началось Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится в сообщении компании. Ведомости вчера в 03:26