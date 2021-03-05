Режиссер Федор Бондарчук сообщил о нахождении детей в реанимации

На днях известный режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук стал отцом в третий раз и откровенно рассказал о своей большой и искренней любви к наследникам, а также вспомнил тяжёлые моменты, связанные с детьми, которые ему когда-либо приходилось переживать.