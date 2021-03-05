Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

Fix Price провел крупнейшее российское IPO за последние 10 лет

Около 40% спроса в ходе первичного размещения пришлись на американских инвесторов, на российских — более 10%, сказал Квасов. Вот какую оценку IPO Fix Price дал Business FM старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.В источнике
С чего всё началось
Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится
 в сообщении компании.
Подробнее о событии

Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами

РБКвчера в 15:18

Все по $9,75 - Fix Price конвертировала успешную бизнес-модель в рекордное IPO. Обобщение

Интерфаксвчера в 10:56

Названа возможная стоимость бумаг Fix Price в рамках IPO

ПРАЙМ3 марта в 03:26

Fix Price провел крупнейшее российское IPO за последние 10 лет

BFM.ruвчера в 04:44

Fix Price оценен дорого

Finam.Ruвчера в 04:55

Fix Price привлечет в ходе IPO до $2 млрд. Рыночная капитализация составит около $8,3 млрд

Retailer.ruвчера в 03:14

IPO Fix Price сделало ее основателей миллиардерами

Forbesвчера в 10:43
Интересное

Режиссер Федор Бондарчук сообщил о нахождении детей в реанимации

На днях известный режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук стал отцом в третий раз и откровенно рассказал о своей большой и искренней любви к наследникам, а также вспомнил тяжёлые моменты, связанные с детьми, которые ему когда-либо приходилось переживать.
SM Newsвчера в 08:57

«Вашингтон» Овечкина прервал 4-матчевую победную серию в НХЛ

Капитан «Вашингтона» — российский нападающий Александр Овечкин — не отметился результативными действиями и закончил матч с показателем полезности «-4». Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не смогли отличиться в этом матче забитыми голами и ассистами.
РБК спорт01:05

В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников

Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили журналистам в ведомстве.
РИА Новости23:12