Fix Price провел крупнейшее российское IPO за последние 10 лет
Около 40% спроса в ходе первичного размещения пришлись на американских инвесторов, на российских — более 10%, сказал Квасов. Вот какую оценку IPO Fix Price дал Business FM старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.В источнике
С чего всё началось
Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится
в сообщении компании.
Подробнее о событии
Fix Price привлечет в ходе IPO до $2 млрд. Рыночная капитализация составит около $8,3 млрд
Retailer.ruвчера в 03:14