Компания заключила соглашение с АО "ВТБ Капитал" для управления программой, в соответствии с которым "ВТБ Капитал" будет приобретать ГДР (действуя от своего имени) на Московской бирже в период действия программы с последующим выкупом ГДР компанией.
Британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе.
Удалось выяснить, что этот новый препарат способен активировать аген, который стимулирует в теле человека расщепление жиров, а также имеет отношение к увеличению объема мышечных волокон во время занятий спортом.
Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны они убили свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.