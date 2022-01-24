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Fix Price запустит программу buyback объемом до 4 млрд рублей

Ритейлер Fix Price планирует провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев.
Интерфакс
Компания заключила соглашение с АО "ВТБ Капитал" для управления программой, в соответствии с которым "ВТБ Капитал" будет приобретать ГДР (действуя от своего имени) на Московской бирже в период действия программы с последующим выкупом ГДР компанией.
ТАСС
Ожидается, что сделки в рамках программы buyback начнут совершаться ориентировочно 24 января, программа продлится примерно до 23 июля 2022 года, говорится в сообщении Fix Price.
Интерфакс
"В подобной ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей ГДР посредством реализации программы", - отмечается в сообщении.
ТАСС

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