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Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей

Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей, сообщила компания. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн.В источнике

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Физлица вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1 трлн рублей за 12 месяцев

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Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей

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Почему 2021-й может стать знаковым годом для российского рынка облигаций

Российская газета6 июля в 08:40
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Доцент кафедры травматологии ЧГМА Елена Куклина скончалась в Чите

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Чита.Рувчера в 02:20