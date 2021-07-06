Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей, сообщила компания. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн.

РБК РБК Вечерняя Москва Sputnik Грузия