Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей
Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей, сообщила компания. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн.В источнике
Физлица вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1 трлн рублей за 12 месяцев
Ведомости6 июля в 15:11
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Sputnik Грузия5 июля в 23:01
Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 трлн рублей
Finam.Ru6 июля в 07:17
Почему 2021-й может стать знаковым годом для российского рынка облигаций
Российская газета6 июля в 08:40