Общество

ТАСС Наука ТАСС Наука Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Так, основываясь
 на девяти исследованиях, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых людей, ученые установили, что участие в рекомендуемых количествах активности (от 7,5 до 15 часов в неделю) снижали риски семи из 15 изученных типов онкологии.
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