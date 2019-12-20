Общество
ТАСС Наука Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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с чего всё началось
Так, основываясь на девяти исследованиях, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых людей, ученые установили, что участие в рекомендуемых количествах активности (от 7,5 до 15 часов в неделю) снижали риски семи из 15 изученных типов онкологии.Ferra01:44
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