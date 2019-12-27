Общество
ТАСС Наука Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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с чего всё началось
Ученые Национального института онкологии США выяснили, что люди с умеренной физической активностью меньше предрасположены к развитию рака, сообщил MedicalXpress.РИА Новости05:33
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