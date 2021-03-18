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Народные новости
Народные новости

Физик Михайловский оценил возможность поломки холодильника из-за магнитов

Многие любят собирать магниты на холодильники. А могут ли эти декоративные сувениры навредить бытовой технике, рассказал физик Юрий Михайловский. Многое зависит от мощности магнитов.В источнике
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С чего всё началось

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Физик оценил вредное влияние магнитов на холодильник

РЕН ТВ05:48

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Радио Sputnik21:00

Физик оценил влияние магнитов на работу холодильника

Российская газета23:06

Физик Михайловский рассказал о влиянии магнитов на работу холодильника

ФАН21:43

Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Lenta.ru21:42

Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике

РИА Новости21:09

Физик раскрыл опасность магнитов на холодильнике

Московский Комсомолец02:54
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В РФ оценили «опасный для рубля период»

Как сообщает портал www.rbc.ru, главным экономистом "Эксперт РА" Антоном Табахом была дана оценка заявлению о том, что в начале мая — середине июня 2021 года рубль ждет опасный период.
SM Newsвчера в 14:55

«Ъ»: зарубежные IT-компании обяжут открывать представительства в РФ

"Планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица в РФ и платить налоги на территории страны", — рассказал собеседник издания.
Газета.Ru05:24