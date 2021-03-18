Многие любят собирать магниты на холодильники. А могут ли эти декоративные сувениры навредить бытовой технике, рассказал физик Юрий Михайловский. Многое зависит от мощности магнитов.

С чего всё началось Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский. Радио Sputnik 21:00