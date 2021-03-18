Физик Михайловский оценил возможность поломки холодильника из-за магнитов
Многие любят собирать магниты на холодильники. А могут ли эти декоративные сувениры навредить бытовой технике, рассказал физик Юрий Михайловский. Многое зависит от мощности магнитов.В источнике
С чего всё началось
Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков
Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.
Радио Sputnik21:00