Физик Михайловский рассказал о влиянии магнитов на работу холодильника
Воздействие магнита на работу холодильника зависит от его силы. Об этом заявил популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский. Обычные, ферритовые магниты не представляют угрозы для техники.В источнике
С чего всё началось
Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков
Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.
Радио Sputnik21:00