Воздействие магнита на работу холодильника зависит от его силы. Об этом заявил популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский. Обычные, ферритовые магниты не представляют угрозы для техники.

С чего всё началось Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский. Радио Sputnik 21:00