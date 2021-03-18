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Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, есть ли вред от магнитов на холодильнике. Эксперт заявил, что магнитики, как правило, абсолютно безвредны, но нужно учитывать их мощность. Обычные магниты создают достаточно слабое магнитное поле.В источнике
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С чего всё началось

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Физик рассказал, опасны ли магниты на холодильнике для человека

Комсомольская правда22:54

Физик рассказал о скрытой угрозе магнитиков на холодильник

ТК Звезда22:01

Физик Михайловский рассказал о влиянии магнитов на работу холодильника

ФАН21:43

Россиянам рассказали об опасности магнитов на холодильнике

РЕН ТВ21:59

Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Lenta.ru21:42

Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?

РИА Новости21:09

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Радио Sputnik21:00
Интересное

Пермский край примет участие в третьем этапе госпрограммы туристического кешбэка

Ростуризм объявил о начале третьего этапа госпрограммы субсидирования поездок по Российской Федерации, она возобновится в ночь с 17 на 18 марта.
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 04:31

JPMorgan: справедливый курс евро к доллару опустился до 1,15

График курса евро к доллару интервалами 1 неделя Результаты сегодняшнего заседания ФРС могут лишний раз подтвердить правильность пословицы о том, что ничто не вечно под луной: экономическая ситуация может меняться, причем очень быстро, и так же быстро может меняться и монетарная политика, пишет главный валютный аналитик JPMorgan Securities Пол Меггьеси.
Profinance.ruвчера в 13:19

Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник

Жительница Красноярска подозревается в убийстве сожителя в ночь на 8 марта, расчлененное тело которого она прятала в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости23:23

Установлено происхождение внесолнечного объекта Оумуамуа

Два астрофизика из Университета штата Аризона, Стивен Деш и Алан Джексон из Школы исследования Земли и космоса, решили объяснить странные особенности Оумуамуа и определили, что это, вероятно, часть планеты, похожей на Плутон, из другой солнечной системы.
ГЛАС.RUвчера в 08:16