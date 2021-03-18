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Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, есть ли вред от магнитов на холодильнике. Эксперт заявил, что магнитики, как правило, абсолютно безвредны, но нужно учитывать их мощность. Обычные магниты создают достаточно слабое магнитное поле.В источнике
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С чего всё началось

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Может ли магнитная картинка быть причиной поломки техники или оказать негативное влияние на организм человека, рассказал в интервью радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.
Радио Sputnik21:00

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ТК Звезда22:01

Может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Радио Sputnik21:00

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ФАН21:43

Физик оценил опасность магнитов на холодильнике

Lenta.ru21:42

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