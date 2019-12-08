Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФизлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок. К концу года их число может достигнуть 4 млн, удвоившись по сравнению с началом года.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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Россияне начали скупать акции

Российская газета22:47

Россияне стали активно скупать акции

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Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

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Россияне начали активно скупать акции

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News.ru08:40

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Online04:58

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Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
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