Экономика
КоммерсантъФизлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок. К концу года их число может достигнуть 4 млн, удвоившись по сравнению с началом года.
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с чего всё началось
По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.Ведомостивчера в 03:27
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Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Курянин выиграл в лотерею автомобиль
Сообщается, что с начала года по всей России в отделениях Почты России было приобретено более 47 миллионов лотерейных билетов.
Общество
Православные христиане празднуют Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк «не потянула» бизнес
Анастасии Заворотнюк на открытии магазина не было, от общения с прессой ее дочь отказалась, что тогда сочли подтверждением слухов о тяжелой болезни матери.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»
Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Происшествия
Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево
Направлявшийся из Челябинска в Москву самолет приземлился в аэропорту Шереметьево утром в понедельник с неисправным бортовым оборудованием.
Гаджеты
Самый тонкий 5G-смартфон в мире позирует в полный рост
В своем свежем посте в социальной сети Twitter вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первый видеоролик с участием самого тонкого 5G-смартфона.
Политика
На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий
В ходе встречи с представителями бизнеса Германии из-за сбоя в переводе президент России Владимир Путин стал говорить на немецком языке.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Футбол
Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб «Химнасия и Эсгрима».
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Шоу-бизнес
Брежнева удивила фанатов фото в образе ученого
В подписи к посту Брежнева сообщила, что не устает удивлять себя и пользователей Сети своими образами.
Футбол
Матиас Норманн: «Ростов» был умнее «Спартака»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн после победы в гостевом матче 19-го тура РПЛ над «Спартаком» (4:1) сказал, что его команда сыграла умнее соперника.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью
Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Общество
ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы
Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
Армия и оружие