Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФизлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок. К концу года их число может достигнуть 4 млн, удвоившись по сравнению с началом года.
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с чего всё началось

Россияне стали активно скупать акции

По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно. Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомостивчера в 03:27

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Россияне начали активно скупать акции

Московский Комсомолецвчера в 10:28

«Сейчас растет все». Увеличилась активность россиян на рынке акций

BFM.ruвчера в 22:28

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Коммерсантъвчера в 17:57

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

РБК01:01

Инвестиции в акции в России увеличились на 51% с начала года

News.ruвчера в 08:40

«Ведомости»: Россияне резко начали скупать акции

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:58

Россияне стали активно скупать акции

Ведомостивчера в 03:27
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Курянин выиграл в лотерею автомобиль

Сообщается, что с начала года по всей России в отделениях Почты России было приобретено более 47 миллионов лотерейных билетов.
46ТВ 01:11
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк «не потянула» бизнес

Анастасии Заворотнюк на открытии магазина не было, от общения с прессой ее дочь отказалась, что тогда сочли подтверждением слухов о тяжелой болезни матери.
Рамблер вчера в 10:18
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 07 декабря в 09:32
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Политика

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево

Направлявшийся из Челябинска в Москву самолет приземлился в аэропорту Шереметьево утром в понедельник с неисправным бортовым оборудованием.
Российская газета 01:05
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Гаджеты

Самый тонкий 5G-смартфон в мире позирует в полный рост

В своем свежем посте в социальной сети Twitter вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первый видеоролик с участием самого тонкого 5G-смартфона.
iXBT.com вчера в 22:44
Политика

На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

В ходе встречи с представителями бизнеса Германии из-за сбоя в переводе президент России Владимир Путин стал говорить на немецком языке.
МонаВиста 06 декабря в 13:26
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Футбол

Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб «Химнасия и Эсгрима».
Чемпионат 00:38
Политика

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 18:26
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Шоу-бизнес

Брежнева удивила фанатов фото в образе ученого

В подписи к посту Брежнева сообщила, что не устает удивлять себя и пользователей Сети своими образами.
VSE42.RU вчера в 22:45
Футбол

Матиас Норманн: «Ростов» был умнее «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн после победы в гостевом матче 19-го тура РПЛ над «Спартаком» (4:1) сказал, что его команда сыграла умнее соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 13:28
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью

Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Слово и Дело вчера в 03:23
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Общество

ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий

Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.
ИА Клерк.Ру 01:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
Kazanfirst.ru 00:40
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

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