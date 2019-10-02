Футбол

Sputnik АрменияSputnik АрменияФлаг Карабаха «сорвал» матч люксембуржцев и азербайджанцев

Дрон с флагом Нагорного Карабаха появился над футбольным полем в Люксембурге во время матча местного "Дюделанжа" и азербайджанского "Карабаха". Встреча проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Министр спорта Люксембурга извинился за провокацию на матче «Карабах» - «Дюделанж»

Москва-Баку.ru02:35

Азербайджанский «Карабах» поднялся на вторую строчку в группе ЛЕ

Газета.Ruвчера в 18:53

«Дюделанж» — «Карабах»: кто из андердогов сильнее?

Все про Спорт ру02 октября в 08:22

«Карабах» разгромил «Дюделанж»

Sport24.ruвчера в 17:18

Карабахский скандал в Люксембурге

Спорт-Экспрессвчера в 19:05

«Дюделанж» – «Карабах», 3 октября 2019, почему остановили матч Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:45

Матч «Карабаха» остановили из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Тренер увел команду с поля

Sports.ruвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаки террористов к северо-востоку от Пальмиры

ФАН 02:30
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

РБК вчера в 11:50
Энергетика

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru 00:36
Здоровье

Работу единственного роддома приостановили в Новоалтайске

Катунь 24 вчера в 09:00
Политика

Назначен заместитель губернатора Курганской области по АПК

На должность заместителя губернатора – директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначен Владимир Архипов, ранее занимавший пост главы Кетовского района.
Коммерсантъ Челябинск 02:32
Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Здоровье

Школьники в Копейске заболели лишаем из-за кошек

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области объяснили причину массового заболевания лишаем школьников в Копейске.
LentaChel.ru 02:13
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Армия и оружие

Дезертиров и сдавшихся в плен лишат званий на Украине

Новый закон предлагает считать лиц, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований, или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в состав Вооружённых сил.
REGNUM вчера в 08:34
Происшествия

4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Наука

В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы

Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.
Ugpressa.ru 02 октября в 14:35
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Общество

Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол

Де Хеа хочет купить футбольный клуб

Сумма сделки может составить 18 миллионов евро. 28-летний Де Хеа является воспитанником «Атлетико», а за «МЮ» футболист играет с 2011 года.
Матч ТВ 01:48
Шоу-бизнес

Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем

Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru 02 октября в 07:59
Происшествия

Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное