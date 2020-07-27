Политика

RT на русскомRT на русскомФлаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN. «Национальный флаг США спущен в генконсульстве в Чэнду», — указано в тексте.
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Генконсульство США в Чэнду приняла в свое ведение китайская сторона

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском Чэнду

РБКвчера в 23:42

Со здания генконсульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг

РИА Новостивчера в 22:30

Перед генконсульством США в Чэнду спустили американский флаг

Известиявчера в 22:59

Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага

Газета.Ruвчера в 22:44

Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая

ТАССвчера в 22:38

Генконсульство США в Чэнду официально прекратило работу

RT на русском00:15
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
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Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
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Кино

Продолжение «Соника в кино» выйдет в апреле 2022 года

3DNews вчера в 16:48
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Политика

Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Футбол

Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию

Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.
REGNUM 00:08
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Здоровье

В России впервые зафиксировано повторное заражение коронавирусом

На территории России впервые зафиксировано повторное заражение человека коронавирусом.
Актуальные Новости 00:22
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
РИА Новости 00:05
8
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 25 июля в 23:50
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
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Наука

Ученые выяснили, как иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекцией

MedikForum.ru вчера в 06:44
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
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Экономика

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
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Политика

Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы

Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 05:40
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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 25 июля в 11:14
Гаджеты

Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе

Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews 24 июля в 06:52
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
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