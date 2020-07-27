Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN. «Национальный флаг США спущен в генконсульстве в Чэнду», — указано в тексте.

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

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