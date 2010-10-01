Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Педро Роши, который выступает на правах аренды за "Крузейро". Сообщается, что клуб из Рио-де-Жанейро намерен зимой провести переговоры с "красно-белыми" как по поводу аренды, так и по поводу выкупа футболиста.

Политика Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.

Гаджеты Samsung вложит $11 млрд в производство QD-OLED-дисплеев Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что производство QD-OLED-дисплеев нового поколения будет поддержано правительством Южной Кореи, которое инвестирует в проект 400 миллиардов вон.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.

Кино Роль феи-крестной в новой «Золушке» может исполнить темнокожий гей Американский темнокожий актер и открытый гей Билли Портер ведет переговоры о роли феи-крестной в новом мюзикле "Золушка", сообщает Variety.

Наука Нобелевскую премию по химии получили создатели литий-ионных батарей Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей присудили учёным из Германии, Великобритании и Японии.

Происшествия Молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка Молдавский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 суток олигарха и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, заявил NewsMaker глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Политика Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Авто Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Космос НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

Единоборства Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Политика Василий Волга: Симферополь превращается в столицу Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму, царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу.

Политика В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Авто В транспортном налоге произойдут изменения После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.