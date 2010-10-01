Футбол
Soccer.ru«Фламенго» хочет подписать футболиста «Спартака»
Бразильский "Фламенго" заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Педро Роши, который выступает на правах аренды за "Крузейро". Сообщается, что клуб из Рио-де-Жанейро намерен зимой провести переговоры с "красно-белыми" как по поводу аренды, так и по поводу выкупа футболиста.
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В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.
ИжевскИнфо.РУ 01:15
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Samsung вложит $11 млрд в производство QD-OLED-дисплеев
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что производство QD-OLED-дисплеев нового поколения будет поддержано правительством Южной Кореи, которое инвестирует в проект 400 миллиардов вон.
RuNews24.ru 06:04
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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Нобелевскую премию по химии получили создатели литий-ионных батарей
Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных батарей присудили учёным из Германии, Великобритании и Японии.
Областная газета 09 октября в 06:34
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Молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка
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Коммерсантъ 11:24
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
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Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
32CARS.ru 09 октября в 03:48
Космос
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В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.
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Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
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Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
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«Дылды», «Содержанки» и «Шторм» отправятся в Канны
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
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