Футбол
РИА Новости«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
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Как «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в видеообзоре матча с «Ривер Плейтом»
Sport.ruвчера в 18:42
«Ривер Плейт» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.63) и ставки на финальный матч Кубка Либертадорес 23 ноября 2019 года
LiveSport.ru22 ноября в 01:17
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