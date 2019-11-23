Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Игроки бразильского футбольного клуба «Фламенго» одержали победу над соперниками из аргентинского «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес.
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«Фламенго» — «Ривер Плейт» — 2:1. Видеообзор финала Кубка Либертадорес-2019

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