Футбол
Аргументы и Факты«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Игроки бразильского футбольного клуба «Фламенго» одержали победу над соперниками из аргентинского «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес.
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Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Спорт
Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать механизмам машины замерзнуть
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
После анализа характерных изменений ученые вывели формулу для пересчета одних лет в другие.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Фигурное катание
Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Наука
Древнейшую фигурку льва обнаружили в Денисовой пещере
Фигурку пещерного льва, которой около 45 тысяч лет, обнаружили Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в Денисовой пещере в Республике Алтай.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Армия и оружие
Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты
Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову
Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Политика
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса в обход запрета
Служба безопасности Украины заблокировала механизм поставок угля, который добыт на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).