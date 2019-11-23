Футбол
Аргументы и Факты«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Игроки бразильского футбольного клуба «Фламенго» одержали победу над соперниками из аргентинского «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:38, Вашингтон
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Музыка
U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет
Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Армия и оружие
ВС Турции уничтожили трех террористов бандформирований курдов в Сирии
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
В Черном море у берегов Одессы разлилась нефть после аварии танкера
Как пишет местное издание "Думская", корабль под названием "Делфи" якобы занимался контрабандой нефтепродуктов.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Политика
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Космос
Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Армия и оружие
В России решили определить тактику применения роботов в городских боях
К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Певица Светлана Лобода снялась в клипе вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Гаджеты
Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu
О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.