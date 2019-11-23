Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Неймар поздравил «Фламенго» с победой в Кубке Либертадорес и отметил Барбозу

Чемпионат01:35

«Ривер Плейт» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.63) и ставки на финальный матч Кубка Либертадорес 23 ноября 2019 года

LiveSport.ru22 ноября в 01:17

Финал Кубка Либертадорес – волшебство 😍 Статуя Иисуса в форме «Фламенго», штурмовики на поле, переворот на 89-й минуте

Sports.ruвчера в 19:30

Рафинья стал седьмым бразильцем, который выигрывал Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов. Он пообещал сделать татуировку

Спорт-Экспресс01:18

Фламенго – Ривер Плейт - 2:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:14

«Фламенго» — «Ривер Плейт» — 2:1. Видеообзор финала Кубка Либертадорес-2019

Sport24.ruвчера в 18:25

Как «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в видеообзоре матча с «Ривер Плейтом»

Sport.ruвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

IrkutskMedia вчера в 23:56
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Известия 01:02
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Происшествия

Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Военные следователи предъявили обвинение в покушении на побег бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву.
Вести.Ru 01:29
Авто

Tesla показала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила пикап Cybertruck. Он был презентован на сайте компании.
РЕН ТВ 22 ноября в 05:58
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Политика

Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
iReactor вчера в 11:24
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Чемпионат вчера в 00:06
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Шоу-бизнес

Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой

Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
OAnews вчера в 14:30
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда вчера в 04:50
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 13:04
Футбол

Денисова увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Виталий Денисов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По информации источника, 32-летний игрок получил повреждение правой ноги и после игры был отправлен в больницу на машине скорой помощи.
Sportbox.RU вчера в 12:21
Происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

РИА Новости вчера в 23:00
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В Самаре горящую BMW потушили канализационными стоками

ГТРК Самара вчера в 09:38
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на скандальный флаг своим баннером

«Реал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили во встрече со счетом 3:1.
Sportbox.RU вчера в 20:32
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»

В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

На территории Анапы загорелись плавни

ТАСС 22 ноября в 13:47
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости вчера в 07:30
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости вчера в 05:39
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru вчера в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фламенго
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное