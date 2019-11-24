Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
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«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес

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«Фламенго» - «Ривер Плейт»: прямая видеотрансляция Кубка Либертадорес

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Пожар на газопроводе в Нальчике потушили

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"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
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В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

В последние годы Китай был ведущим иностранным кредитором американской экономики, но из-за торговой войны принялся распродавать гособлигации США.
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Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
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Десятки курдских боевиков SDF уничтожены в провинции Ракка в Сирии

С 9 по 22 октября Анкара проводила антитеррористическую операцию "Источник мира" в Сирии, чтобы пресечь попытки курдских боевиков создать транспортный коридор в районе трассы М-4 и освободить незаконно захваченные бандами курдов территории Сирии.
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Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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