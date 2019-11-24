У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

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