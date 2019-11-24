Футбол
РИА Новости«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
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Политика
Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Футбол
Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Общество
СМИ идентифицировали бойца с видеозаписи о пытках и казни в Сирии
Гаджеты
Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony
Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
В последние годы Китай был ведущим иностранным кредитором американской экономики, но из-за торговой войны принялся распродавать гособлигации США.
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Армия и оружие
Десятки курдских боевиков SDF уничтожены в провинции Ракка в Сирии
С 9 по 22 октября Анкара проводила антитеррористическую операцию "Источник мира" в Сирии, чтобы пресечь попытки курдских боевиков создать транспортный коридор в районе трассы М-4 и освободить незаконно захваченные бандами курдов территории Сирии.
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).