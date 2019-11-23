Футбол
ODDS.ru«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и выиграл Кубок Либертадорес
«Фламенго» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.
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Как «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в видеообзоре матча с «Ривер Плейтом»
Sport.ruвчера в 18:42
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