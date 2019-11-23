Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и выиграл Кубок Либертадорес

«Фламенго» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.
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Тренер «Фламенго»: Кубок Либертадорес — самый важный трофей в моей карьере

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Команда Витиньо за 3 минуты перевернула финал Кубка Либертадорес. А дальше начался ад

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Не зря Витинью уходил из ЦСКА

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Финал Кубка Либертадорес – волшебство 😍 Статуя Иисуса в форме «Фламенго», штурмовики на поле, переворот на 89-й минуте

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Винисиус празднует победу «Фламенго»

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Фламенго – Ривер Плейт - 2:1. Голы и лучшие моменты

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Как «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в видеообзоре матча с «Ривер Плейтом»

Sport.ruвчера в 18:42
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На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
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К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Золотые наушники Apple произвели в России

В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
МонаВиста вчера в 07:45
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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В поликлиниках расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни

Лекция о нервно-психическом развитии малышей Место: детская городская поликлиника № 12 Адрес: Шипиловская улица, дом 23, корпус 1 (кабинет здорового ребенка) Дата и время: 25 ноября в 13:30 Телефон: + 7 (495) 391-67-11 В школе для родителей детской городской поликлиники № 12 пройдет занятие, посвященное особенностям нервно-психического развития детей во время первого года жизни.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:10
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Армия и оружие

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
РИА Новости вчера в 19:19
Транспорт

В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи

Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Известия вчера в 11:26
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
РИА Новости 02:56
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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
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В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
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Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости вчера в 05:36
Политика

В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником

Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
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Гаджеты

В России официально представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10

В России официально представлен новый китайский смартфон Xiaomi Mi Note 10.
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Ночью в Саратове насмерть сбита женщина

Минувшей ночью в Саратове на улице Чернышевского сбита женщина. Это произошло в 00:30 напротив дома № 56.
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Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
Транспорт

Путин одним из первых прокатился по МЦД

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
Комсомольская правда 21 ноября в 07:16
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что бывший муж пытался ее убить

Известная российская певица Наталья Ветлицкая в минувшую субботу, 23 ноября, рассказала в эфире телешоу "Привет, Андрей!", что бывший супруг – знаменитый артист Павел Смеян – пытался ее убить.
Аргументы недели 02:09
Происшествия

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости вчера в 21:08
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
Политика

В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
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Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда Бразилии.
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