Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
В решающей встрече Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Победившая команда забила свои мячи на 89-й и 92-й минутах.
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Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Авто
Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех
Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
Политика
Путин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию
Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Финансы
Рублю предсказали новогодний обвал
Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Теннис
Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии
Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Общество
Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Единоборства
Брат Нурмагомедова остался непобежденным и рассказал о переходе в UFC
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Авто
Итоги Лос-Анджелеса-2019: рендеры и реальность. Легковые
Шоу-бизнес
Саша Савельева пришла в ресторан с 8-месячным сыном
Экс-участница группы "Фабрика" пришла в ресторан не только в компании супруга Кирилла Сафонова, но и взяла с собой 8-месячного сына.