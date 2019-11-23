Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

В решающей встрече Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Победившая команда забила свои мячи на 89-й и 92-й минутах.
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