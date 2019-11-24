Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

У бразильской команды дубль в конце игры оформил Габриэл Барбоза (89-я, 90+2-я). "Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
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«Фламенго» стал шестым участником клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс17:12

Габриэл, принадлежащий «Интеру», стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес с 9 голами

Sports.ru17:31

«Фламенго» - «Ривер Плейт»: прямая видеотрансляция Кубка Либертадорес

Sport.ru16:30

Реакция «твиттера» «Фламенго» на победу в финале Кубка Либертадорес

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Принадлежащий «Интеру» Габриэл стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес-2019

Sport24.ru17:59

Фламенго – Ривер Плейт - 2:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:14

Не зря Витинью уходил из ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 15:11
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 18:00
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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

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Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

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Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
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Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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Лобода появилась на постере Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
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Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
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Трамп поругался с ВМС США из-за военного преступника

Спор между Спенсером и Трампом возник из-за наказания Эдварда Галлагера, служившего в спецназе ВМС США и обвиняемого в военных преступлениях, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
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В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину из-за ситуации, сложившейся в театре.
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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
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Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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