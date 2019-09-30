Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.

«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

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