Экономика
ТАСС«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair
Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.
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Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Авто
Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления
Автопроизводитель работает над новой опцией для нового Land Rover Defender, которая позволит управлять автомобилем дистанционно, находясь за пределами салона.
Российская газета 03:56
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 02:35
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости 28 сентября в 19:49
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос
Ученые нашли в Солнечной системе признаки черной дыры
Актуальные Новости 27 сентября в 04:38
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Гаджеты
Логотип Apple на iPhone сможет светиться и менять цвет
Мойка78 вчера в 11:00
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Российская газета 02:45
Технологии
Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян
Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Российская газета 03:52
Экономика
Послания президента вписали в бюджет
В пояснительной записке к предыдущему бюджету о расходах на послание ничего не говорилось.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42