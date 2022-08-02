Будьте в Плюсе

Flightradar: самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, движется в сторону Тайваня.
Lenta.ru
Согласно информации сайта, "Боинг С-40С" вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем отправился на север.
РИА Новости
Как сообщает портал Flightradar, который отслеживает полеты, воздушное судно сейчас летит над морем Сулавеси.
Аргументы недели
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала, что США "обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причиненный суверенитету и интересам безопасности Китая".
Накануне.Ru

Подробнее о событии

Самолет предположительно с Пелоси повернул в сторону Тайваня
Взгляд.ру07:52
Flightradar: самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня
Lenta.ru07:19
Flightradar: самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул к Тайваню
РИА Новости07:31
Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня
Известия07:20
Flightradar24: самолёт, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
RT на русском07:40
Самолет Пелоси полетел в сторону Тайваня
Московский Комсомолец07:14
Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня
ТК Звезда07:10

Интересное

Песня «Встанем» исполнителя SHAMAN оказалась знаком для патриотов России

Музыкальный исполнитель SHAMAN выпустил песню, которая оказалась пророческой.
Экономика сегодня03:35

Суд признал виновным депутата Госдумы Белоусова в получении взятки в 3,25 млрд рублей

Московский городской суд оглашает обвинительный приговор в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках рассмотрения уголовного дела о получении парламентарием и его сообщниками взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС07:53

В Испании отказались от идеи передать Украине танки Leopard

Испания отказалась от идеи возможной передачи Украине танков Leopard, находящихся на военной базе в Сарагосе.
ТАСС07:48

ВЦИОМ: 35% жителей России не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот

Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости04:02

МИД допустил разрыв дипотношений с США в случае признания России спонсором терроризма

Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости06:56

ВКС России уничтожили до 250 наемников Иностранного легиона в Николаеве

ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации Иностранного легиона в Николаеве, уничтожив до 250 наемников.
ТАСС07:45

Минобороны: ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов

"В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости07:46

TVBS: делегация Пелоси забронировала 48 комнат в отеле Grand Hyatt в Тайбэе

"Третий по значимости политик в правительстве США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа и остановится в отеле Grand Hyatt в районе Синьи. (Для делегации - ред.) забронировали целый этаж гостиницы, всего 48 комнат", - говорится в сообщении канала.
РИА Новости07:19

МО РФ: батальон 56-й бригады ВСУ почти полностью ликвидирован

Понесший значительные потери батальон 56-й бригады ВСУ при отступлении попал под украинский артобстрел и практически полностью ликвидирован - МО РФ.
ТАСС07:49