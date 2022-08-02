Московский городской суд оглашает обвинительный приговор в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках рассмотрения уголовного дела о получении парламентарием и его сообщниками взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.
Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
"Третий по значимости политик в правительстве США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа и остановится в отеле Grand Hyatt в районе Синьи. (Для делегации - ред.) забронировали целый этаж гостиницы, всего 48 комнат", - говорится в сообщении канала.