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Flightradar зафиксировал полет британского самолета-разведчика у Черного моря

По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста.
Известия
Несколькими часами позднее то же воздушное судно осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива.
РИА Новости
Минобороны регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России.
РИА Новости
Потом самолет-разведчик НАТО полетел в сторону авиабазы Уоддингтон британских ВВС в окрестностях Лондона.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Flightradar зафиксировал полёт самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря
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Портал Flightradar зафиксировал самолет-разведчик НАТО RC-135W в зоне напротив Крымского моста
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