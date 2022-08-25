Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выложила мем, на котором по мотивам картины «Ходоки у В.И. Ленина» изображены голодные европейцы, пришедшие на прием к президенту России Владимиру Путину.
Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail.
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря утвердить госпрограмму "Строительство", выделив по 900 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года и по 1 триллиону следующие два года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
В рамках совместного проекта с NASA американская компания Astrobotic отправит на Луну свою платформу CubeRover — аппарат будет использоваться для испытания технологий выживания в суровых условиях лунной ночи, а также тестирования систем связи, способных работать на больших расстояниях.