Футбол
Sports.ruФлорентино Перес: «Погба не продают нам, то же самое с Мбаппе»
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Авто
VW готовит кросс-купе на базе Teramont
Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport, который в России будет продаваться как версия Teramont, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний.
За рулем 08:36
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Политика
Президент РФ поднял обещанный бокал в Ботлихе 20 лет спустя
Лезги газет 08:48
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Вести.Ru 07:56
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала себя женой и показала фото в свадебном платье
Юлия Барановская разместила в блоге видео из Дагестана. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте.
Комсомольская правда 06:45
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Экономика
ВТБ отменяет кешбэк по покупкам за границей
С 1 октября банк ВТБ изменит условия программы лояльности, в частности отменит кешбэк по покупкам за границей и ограничит срок жизни начисляемых за покупки бонусов, сообщает РБК.
Собеседник 05:31
Происшествия
В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции
В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 08:08
Политика
В Госдуме предложили сажать чиновников за оскорбление россиян
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан.
ЗакC.Ру 07:34
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Украина приостановила разрыв соглашений с Россией
Украина приостановила разрыв двухсторонних соглашений с Россией, пишет издание "Коммерсантъ".
Sputnik Таджикистан вчера в 04:23
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38