Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаФлот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Российская газета15:04

За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

Lenta.ru12:50

Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину

ТАСС06:40

«Три часа - не предел»: гендиректор ЦКБ «Рубин» рассказал о будущем глубоководного «Витязя»

ТК Звезда11:15

Американский крейсер следил за работой российских исследователей Марианской впадины

Телеканал 360°07:48

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

РИА Новости11:13

Китайский батискаф успешно погрузился на глубину 10 тыс. метров

Свободная Прессавчера в 10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
614
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
11
Фигурное катание

Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Газета.Ru 07:05
Кино

Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Татарстане

Посмотреть снятые в России короткометражки удастся под открытым небом, показы пройдут в парках Казани и Набережных Челнов, а также Азнакаевского, Агрызского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Елабужского, Нижнекамского и других районов республики.
RuNews24.ru 09:53
4
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС 15:04
245
Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости 13:59
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Известия 14:23
2K
Космос

Пойманы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Загадочные сигналы, известные под названием FRB, ученые зафиксировали не впервые, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт Университета Манчестера (Великобритания).
TV BRICS 06:00
46
Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
34
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
349
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
15
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
293
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
370
Экономика

«Страховать от коронавируса – безнравственно»

Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.
Ведомости 19:31
Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
95
Авто

Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей

Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10
28
Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
8
Авто

Концерн FCA выиграл дело против Mahindra за копирование дизайна Jeep

Mahindra больше не может продавать свой маленький внедорожник Roxor в Соединенных Штатах из-за того, что Комиссия по международной торговле поддержала решение судьи США о том, что дизайн маленького внедорожника практически полностью копирует Jeep Wrangler.
CarsWeek.ru вчера в 03:53
Общество

После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit

Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
34
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,2K
Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
56
Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
45
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
75
Общество

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
237
Политика

Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США

Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.
Известия 12:55
6
Здоровье

Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с КОВИД

В Минздраве Белоруссии отметили, что замечена положительная динамика по снижению в республике заболеваемости КОВИД, пишет РИА Новости.
Невские Новости 17:15
Футбол

Четырёхкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» стал банкротом

Немецкий клуб «Кайзерслаутерн» в понедельник начинает процедуру банкротства. Четырёхкратный чемпион Германии не может платить по счетам.
Евро-футбол.ру 16:36
Киберспорт

Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение

Srnsk 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марианский жёлоб
Океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. Самая глубокая точка Марианской впадины - «Бездна Челленджера».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное