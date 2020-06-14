Армия и оружие
Российская газетаФлот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
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Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
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Кино
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Татарстане
Посмотреть снятые в России короткометражки удастся под открытым небом, показы пройдут в парках Казани и Набережных Челнов, а также Азнакаевского, Агрызского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Елабужского, Нижнекамского и других районов республики.
RuNews24.ru 09:53
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Известия 14:23
Космос
Пойманы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Загадочные сигналы, известные под названием FRB, ученые зафиксировали не впервые, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт Университета Манчестера (Великобритания).
TV BRICS 06:00
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Экономика
«Страховать от коронавируса – безнравственно»
Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.
Ведомости 19:31
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей
Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
Авто
Концерн FCA выиграл дело против Mahindra за копирование дизайна Jeep
Mahindra больше не может продавать свой маленький внедорожник Roxor в Соединенных Штатах из-за того, что Комиссия по международной торговле поддержала решение судьи США о том, что дизайн маленького внедорожника практически полностью копирует Jeep Wrangler.
CarsWeek.ru вчера в 03:53
Общество
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
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Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
Политика
Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США
Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.
Известия 12:55
Здоровье
Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с КОВИД
В Минздраве Белоруссии отметили, что замечена положительная динамика по снижению в республике заболеваемости КОВИД, пишет РИА Новости.
Невские Новости 17:15
Футбол
Четырёхкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» стал банкротом
Немецкий клуб «Кайзерслаутерн» в понедельник начинает процедуру банкротства. Четырёхкратный чемпион Германии не может платить по счетам.
Евро-футбол.ру 16:36