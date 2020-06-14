Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

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